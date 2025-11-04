Torna la Champions: Napoli e Juventus in cerca di punti

Camilla Baioni 04 novembre 2025 a

Questa sera torna la Champions League con la quarta giornata della “League Phase”. Stasera saranno Napoli e Juventus le due squadre italiane impegnate, rispettivamente contro il Francoforte e contro lo Sporting Lisbona. Il Napoli, in campo alle 18.45, proverà a riscattarsi dopo la brutta prestazione della scorsa partita contro il PSV, nel suo stadio, il Diego Armando Maradona, apportando qualche modifica alla formazione, con l’inserimento a centrocampo di Lobotka con Anguissa e McTominay.

La situazione dei bianconeri in Champions invece è delicata: ancora nessuna vittoria e una prestazione in Europa da invertire. Dopo l’esordio vittorioso contro la Cremonese, Luciano Spalletti guiderà la Juventus anche stasera in cerca di una vittoria contro lo Sporting Lisbona alle 21. Il tecnico ha ritrovato Yildiz, mentre in attacco dovrebbe essere riconfermato Vlahovic. Lo Sporting invece ha vinto le due partite in casa e ha perso al Maradona, guadagnando così sei punti.

Oltre ai due match delle italiane stasera ci saranno due match da non perdere: Liverpool-Real Madrid e Psg-Bayern.

Nella prima partita, i “Reds”, si cercheranno di riscattare da un periodo altalenante, mentre i “Blancos” arrivano in Inghilterra in forma smagliante e una lunga serie di risultati positivi. Parallelamente a Parigi si giocherà l’attesissimo incontro tra Psg e Bayern. Entrambe le squadre sono ancora imbattute nella competizione e ad arbitrare questa partita ci sarà l’italiano Maurizio Mariani, fermato in serie A per l’episodio del rigore in Napoli-Inter.