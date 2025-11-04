Roma, l'anticipazione dell'intervista di Cristante: “Con Gasperini puntiamo in alto. Pronto a rinnovare”

Foto: Lapresse

Filippo Biafora - Lorenzo Pes 04 novembre 2025

"Ho ritrovato il solito Gasperini, carico e con la sua idea di gioco forte. Ora sta a noi continuare a seguirlo. Abbiamo raggiunto un equilibrio con lui, Ranieri e Massara, la strada è quella giusta". Parole al miele di Bryan Cristante per l'allenatore della Roma nell'intervista rilasciata a Il Tempo. Il centrocampista, e attuale capitano giallorosso, ha inoltre dichiarato di essere pronto a restare ancora a lungo: "Rinnovo? Voglio restare ancora. Ci sono tante cose da fare quindi la mia volontà è quella di prolungare. Per ora sono concentrato sul campo, ma di certo io voglio continuare con la Roma”. Domani in edicola le dichiarazioni integrali del numero 4 romanista.