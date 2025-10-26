Sinner torna campione a Vienna, battuto Zverev in rimonta

Foto: La Presse

Simone Russo 26 ottobre 2025 a

a

a

In rimonta, restando aggrappato al match anche quando il fisico lanciava l'allarme rosso e un avversario come Zverev si ergeva a kaiser con una serie di prime di servizio infallibili e colpi da fenomeno. Jannik Sinner si prende ancora una volta Vienna dopo averlo già fatto nel 2023, respinge in tre set l'assalto del tedesco che sognava la rivincita dopo il ko nella finale degli Australian Open di gennaio, e aggiorna lo score di una stagione lunga, faticosa ma più che mai vincente. E' il quarto titolo dell'anno per l'altoatesino, il 22esimo complessivo a livello Atp diventando il terzo Top-2 a vincere l'Atp 500 nella capitale austriaca dopo Sampras e Murray. Non solo.

Sinner diventa il terzo giocatore a vincere 3 titoli sul cemento nel 2025, dopo i successi agli Australian Open e a Pechino, insieme ad Alcaraz (4) e Auger-Aliassime (3). E con questo trionfo prosegue la sua infallibilità sul cemento arrivando a 21 vittorie consecutive. Alla Wiener Stadthalle, davanti a tutta la famiglia (compresa la fidanzata Laila Hasanovic), a seguirlo sugli spalti, non è stato facile ribadire la propria supremazia perchè ha trovato di fronte una delle migliori versioni di Zverev capace per larghi tratti di tenere quell'altissimo livello che lo ha portato anche alle finali Slam.

L'avvio è stato tutto in salita: mancata subito la chance del break ha perso il servizio al quarto game, soffrendo le bordate di Zverev capace di imporsi 6-3 grazie ad un turno di battuta perfetto. L'azzurro, però, è ripartito con un piede decisamente agguerrito e, dopo aver tenuto il game d'apertura, ha cambiato decisamente registro. Molto più centrato da fondo, Jannik ha approfittato di un paio di doppi falli di Zverev per cominciare a capire la possibilità del break che è arrivato sul 3-0 con sette punti vinti in successione. E' la svolta del match. Sinner ha alzato il livello anche con la seconda, salendo 4-1 e poi 5-2, prima di chiudere a 15 e restituire il 6-3. Il terzo set è sfilato via sul filo dell'equilibrio rotto dopo il 5-5. Negli scambi di altissima qualità Sinner ha mostrato di avere qualcosa in più resistendo ad un fastidio alla coscia destra che aveva messo tutti in allarme. In quei casi serve testa, gambe e forza mentale nei momenti decisivi e Sinner ancora una volta si è dimostrato imbattibile. Firmato il break del 6-5 si è preso il game successivo, il set, la partita e il titolo. Per vincere Sinner ha dovuto tirare 46 vincenti (a fronte di 21 errori gratuiti) contro un 28-34 di Zverev.

Resta così aperta la corsa al numero 1 con Alcaraz. "Questa vittoria mi fa sentire benissimo, la finale è cominciata male, ho cercato di restare incollato dal punto di vista mentale, il terzo set è stato un su e giù. Sentivo molto bene la palle o ho cercato di spingere. La cosa più importante è stato non mollare e capire quali erano le situazioni, ho cercato di fare le scelte giuste nei momenti giusti e questa è stata la chiave, ho risparmiato le energie per i miei turni di battuta", ha sottolineato Sinner a fine gara congratulandosi con la prova di Zverev. Il tedesco ha ringraziato ma ha ammesso: "Sinner negli ultimi due anni è ingiocabile".