Nba: scommesse illegali e mafia, arrestati coach e giocatori

Un'inchiesta giudiziaria sulle infiltrazioni mafiose scuote la Nba: l'allenatore di Portland, Chauncey Billups, e il play dei Miami Heat, Terry Rozier, sono stati arrestati in due casi legati a una rete di scommesse illegali che coinvolgerebbe ben 11 Stati. Lo hanno rivelato le tv americane e lo ha poi confermato il procuratore per New York, Joseph Nocella Jr. spiegando che dietro c'erano tre famiglie della Mafia della Grande Mela. Il sistema si sarebbe basato sulla condivisione di informazioni riservate e complicita' che consentivano ad esempio di scommettere su chi sarebbe rimasto in panchina o avrebbe lasciato il campo anzitempo.

Le puntate riguardavano singole partite, piu' facili da 'addomesticare'. Rozier, 30 anni e tra i giocatori simbolo della franchigia della Florida, e' stato arrestato poco dopo la fine della prima gara stagionale di Miami, il derby perso con gli Orlando Magic. Nel mirino degli inquirenti era finita una sfida del marzo 2023 quando giocava con gli Charlotte Hornets e, contro i New Orleans Pelicans, si era registrato un flusso anomalo di scommesse da parte dello stesso giocatore (per un totale di 14mila dollari) sull'under di punti, rimbalzi e assist di Rozier, poi regolarmente verificatosi. Rozier era gia' finito sotto inchiesta, al pari di Malik Beasley, mentre un terzo giocatore, Jontay Porter (ex Raptors), e' gia' stato radiato. La sorpresa e' stato l'arresto nell'ambito della stessa indagine di Chauncey Billups, attuale head coach dei Portland Trail Blazers, anche se non e' chiaro quale fosse il suo ruolo. La Nbc ha spiegato che non ci sarebbero pero' ombre sulle partite della sua squadra.