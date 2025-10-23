Berrettini c'è: vince e approda ai quarti dell'Atp di Vienna

Foto: LaPresse

Camilla Baioni 23 ottobre 2025

Vittoria di carattere per Matteo Berrettini che ritrova il sorriso e conquista i quarti di finale dell' ATP 500 di Vienna. Il tennista romano, dopo ben oltre tre ore di lotta, ha superato un avversario insidioso in tre set con il punteggio di 7-6(6), 6-7(9), 6-4.

Nel tie-break del secondo set, Berrettini ha avuto l'occasione per chiudere l'incontro sprecando però un match point che avrebbe potuto evitare sofferenze ulteriori. Perso il set Matteo non si è lasciato abbattere: ha reagito con carattere, ritrovando fiducia e incisività. Nel terzo parziale ha imposto il suo ritmo, spingendo con il servizio e con i suoi dritti, imponendosi con facilità sul britannico Cameron Norrie.

Il successo vale l’accesso ai quarti di finale, dove lo attende l’australiano Alex De Minaur, numero 7 del ranking mondiale, che si è imposto sull’austriaco Filip Misolic in due set col punteggio di 6-4, 6-4. Una prova importante per misurare i progressi del romano che sta ritrovando fiducia e condizione proprio in quest’ultimo periodo. La sfida sarà domani e non sarà facile per Matteo, complice anche il giorno di riposo che agevolerà De Minaur.

Per l’Italia sarà comunque una giornata ricca di tennis a Vienna: in campo anche Matteo Arnaldi contro Alexander Zverev, il derby azzurro alle 19.15 tra Jannik Sinner e Flavio Cobolli e infine Lorenzo Musetti contro Tomas Martin Etcheverry.