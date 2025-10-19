Vola l'Ostiamare di De Rossi: battuto anche il Fossombrone

serie d

Massimiliano Vitelli 19 ottobre 2025

I Gabbiani continuano a volare. In un Anco Marzio pieno di tifosi, l’Ostiamare regola 3-1 il Fossombrone 1949 e continua a viaggiare a punteggio pieno. Otto partite e altrettante vittorie, il presidente Daniele De Rossi può ritenersi molto soddisfatto. I biancoviola approfittano poi del mezzo passo falso del Teramo che impatta tra le mura amiche 2-2 con il Sora e allungano in vetta. Ora, al secondo posto del girone F di Serie D, c’è l’Ancona, che insegue i lidensi con 5 punti di distacco. In una domenica assolata, la compagine di mister D’Antoni comanda fin da subito la partita passando in vantaggio grazie ad un rigore di Vianni (fallo su Spinosa).

Il gol fa esplodere la tifoseria lidense che sostiene la squadra con canti e cori senza sosta. Nonostante le diverse occasioni da gol create dall’Ostiamare, si va al riposo senza altre marcature, ma di nuovo in campo la squadra di D’Antoni spinge sull’acceleratore e Felici, su assist dell’imprendibile Badje, raddoppia siglando così il suo primo gol in Serie D. Con il risultato ormai in ghiaccio, i lidensi amministrano senza difficoltà e ad un quarto d’ora dal fischio finale calano il tris con capitan Piroli. Nel finale, rete della bandiera degli ospiti con Giometti. Prossimo appuntamento, domenica 26 ottobre, con i Gabbiani impegnati alle 14.30 sul campo del Castefidardo, squadra che occupa l’ultima posizione in classifica con un solo punto.