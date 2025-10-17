A Riyadh la resa dei conti: Sinner e Alcaraz per la corona del Six Kings Slam

Foto: LaPresse

Come sempre i protagonisti della finale del Six Kings Slam saranno i numeri uno e due al mondo: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. La finale sarà sabato alle 20.30 circa al Diriyah Tennis Arena, ma prima ci sarà la sfida per il 3° e 4° posto tra Novak Djokovic e Taylor Fritz che inizierà alle 18.30. Non sarà trasmessa in chiaro, ma solamente su Netflix poiché detiene i diritti del torneo.

Il percorso verso la finale ha dimostrato due prestazioni decise: Jannik ha travolto Novak in semifinale con un perentorio 6-4, 6-2, confermando la sua striscia di successi contro il campione serbo. Alcaraz, dopo aver saltato alcuni eventi a causa di un problema alla caviglia, si è ripreso battendo Taylor Fritz con lo stesso punteggio di 6-4, 6-2. Il match inaugurale tra i due favoriti richiama la loro rivalità stagionale che abbiamo già visto nei principali tornei: Roland Garros, Wimbledon e Us Open. Nello storico confronto ufficiale, Alcaraz conduce con 11 vittorie contro le 5 di Sinner. Tuttavia il bilancio recente è stato incerto: Sinner ha conquistato Wimbledon, mentre Alcaraz ha prevalso all' Us Open.

Va ricordato che il Six Kings Slam è un evento puramente esibizionistico, dunque privo di ricadute sulla classifica ATP. Il fattore economico però è tutt'altro che trascurabile: ogni concorrente infatti ha percepito un ingaggio di 1,5 milioni di dollari statunitensi, mentre il vincitore si aggiudicherà ben 4,5 milioni, per un montepremi complessivo di 6 milioni di dollari. Ci sono molti dubbi sul vincitore: Sinner si presenta alla finale fiducioso, dopo una semifinale condotta con autorità; Alcaraz invece, pur non essendo al suo massimo fisicamente, resta uno dei tennisti più talentuosi e imprevedibili del circuito. In questi contesti il fattore mentale sarà ciò che determinerà lo scontro.