Sinner batte Djokovic al Six Kings Slam. Ancora una finale contro Alcaraz

Prima lo spagnolo re del ranking, poi l'italiano numero 2 del mondo. Come nel 2024, e come tante altre volte in sfide che hanno messo in palio grandi tornei e punti Atp, anche quest'anno la finale del 'ricchissimo' torneo-esibizione 6 Kings Slam (milioni a parte, niente in palio), in corso sul cemento di Riad, in Arabia Saudita, sara' tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. L'altoatesino raggiunge il rivale nell'ultimo atto del torneo, battendo in due set il serbo Novak Djokovic (5) con il punteggio di 6-4, 6-2. In precedenza lo spagnolo, numero 1 del mondo, si era invece imposto sullo statunitense Taylor Fritz, quarto nel ranking internazionale, col punteggio di 6-4, 6-2.