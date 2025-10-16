Ritorna la Serie A dopo la sosta nazionali: ecco gli appuntamenti

Foto: LaPresse

Camilla Baioni 16 ottobre 2025

Ritorna la Serie A dopo la sosta nazionali che ha visto l'Italia di mister Gattuso quasi qualificarsi ai play-off per i Mondiali 2026.

Si inizia sabato alle 15 con due match: allo Stadio Via del Mare saranno impegnate Lecce-Sassuolo mentre all'Arena Garibaldi si scontreranno Pisa-Verona. Proseguendo alle 20.45 ci sarà il big match all'Olimpico Roma-Inter dove i giallorossi proveranno a strappare una vittoria sia per far felici i propri tifosi che non vedono un successo all'Olimpico contro i nerazzurri dal 2016, sia per mantenere il primo posto in classìifica.

Domenica a 12.30 la Juventus sarà impegnata a Como contro la squadra di Fabregas. I bianconeri dovranno vedersela con un volto noto: Álvaro Morata, ex attaccante della Juventus con la quale ha segnato il maggior numero di gol nella sua carriera. Alle 18 a Bergamo si giocherà Atalanta-Lazio, partita che sarà molto difficile per la squadra di Maurizio Sarri a causa dei molteplici infortuni, ultimo tra tutti quello dell'attaccante argentino Taty Castellanos. Dovrebbe essere finalmente disponibile Vecino e Sarri potrebbe sperare in un ritorno del capitano Mattia Zaccagni, che ha accellerato i tempi di recupero. Juric invece sorride perchè sono tornati ad allenarsi in gruppo Scalvini e Zalewski, ma la vera novità è Gianluca Scamacca, tornato dopo essersi infortunato alla seconda giornata di campionato.

La giornata di domenica si concluderà con il Milan che sfiderà il suo ex allenatore Stefano Pioli alle 20.45. La Fiorentina si troverà senza Moise Kean che ha avuto un problema alla caviglia destra dopo aver segnato con l'Italia, ma anche Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con i vari infortunati tornati dalle nazionali come Pulisic, Saelemaekers e Rabiot.

Si chiude la 7° giornata con Cremonese-Udinese lunedì alle 20.45. La Cremonese proverà a rialzarsi dopo la brutta sconfitta a San Siro contro l'Inter la scorsa giornata, mentre i friuliani vanno a caccia di punti recuperando Okoye, rientrato dalla squalifica.