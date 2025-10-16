Ritorna in pista la Formula Uno nel Gran Premio degli Stati Uniti

Foto: LaPresse

Camilla Baioni 16 ottobre 2025 a

a

a

Manca ormai pochissimo all'appuntamento con la 19° tappa del mondiale 2025: il Gran Premio degli Stati Uniti, in programma domenica 19 ottobre ad Austin, in Texas. Il weekend texano arriva in un momento chiave della stagione, con il titolo ancora in bilico, una gara sprint e un nuovo allarme che potrebbe condizionare le prestazioni dei piloti: il caldo.

Per la seconda gara consecutiva, la Federazione Internazionale ha dichiarato un "heat hazard", segnalando temperature percepite oltre i 31°C durante le sessioni di gara. La FIA ha già autorizzato l'utilizzo dei giubbotti refrigeranti sotto la tuta, una misura opzionale ma che, se attuata, comporta l'aggiunta di mezzo chilo di zavorra sul veicolo. Questa è una decisione che divide il paddock: alcuni piloti ritengono il sistema troppo invasivo, altri lo considerano necessario per evitare episodi di disidratazione e calo fisico come avvenuto a Singapore.

Sul fronte sportivo la McLaren continua a dominare. Il team inglese concentra tutte le energie sulla lotta interna tra Oscar Piastri, leader del Mondiale, e Lando Norris, staccato di appena 22 punti. La minaccia però si chiama Max Verstappen: il tre volte campione del mondo è in netta ripresa: mancano solamente 60 punti alla vetta e arriva ad Austin forte di risultati in crescita che lo hanno riportato vicino alla vetta. In casa Ferrari, Charles Leclerc cerca il colpo di riscatto dopo una stagione altalenante, mentre Lewis Hamilton, ancora a secco di podi in rosso, punta a tornare tra i primi tre proprio nel suolo americano. Da non sottovalutare George Russell, reduce dal trionfo di Singapore.