Six Kings Slam, Sinner prepara l'esordio contro Tsitsipas

14 ottobre 2025 a

Torna il torneo esibizione più ricco del mondo. Da domani a Riad al via la seconda edizione del Six Kings Slam, che vedrà affrontarsi i migliori tennisti del mondo tra cui l'ex numero uno Sinner e il rivale Alcaraz, e che mette in palio ben sei milioni di euro per il vincitore. Un anno fa fu proprio Sinner a conquistare la prima edizione del torneo battendo in finale Alcaraz e quest'anno l'azzurro proverà a bissare in vista del finale di stagione che lo vedrà protagonista della rincorsa allo spagnolo in vetta alla classifica Atp.

Domani alle 18 italiane Jannik sfiderà il greco Tsitsipas per i quarti del torneo che lo vede nel lato del "tabellone" di Djokovic, già in semifinale come Alcaraz che si trova dal lato opposto. In caso di successo Sinner incontrerà proprio il serbo dopodomani per provare a tornare in finale per il secondo anno consecutivo. Dopo la breve parentesi in Arabia, l'azzurro si prepara al rush finale del 2025 tra l'ultimo Masters 1000 di Parigi Bercy e le Finals di Torino, prima di difendere il titolo in Coppa Davis con l'Italia.