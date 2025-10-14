Italia-Israele: le parole di Gattuso e le ultime di formazione

Foto: ANSA

Stasera alle 20.45 si giocherà il match tanto atteso e tanto parlato Italia-Israele al Bluenergy Stadium di Udine che può contenere 25 mila persone, ma stasera ne vedrà presenti solamente 8 mila all'incirca. Questa decisione è data dal fatto che proprio stasera c'è un corteo che vede in strada numerosi attivisti ProPal protestare per Udine. Tutta la città sarà blindata e, oltre ai servizi di filtraggio per i tifosi presenti al Friuli, anche le due squadre saranno sotto scorta fino allo stadio. Il Ct della nazionale italiana Rino Gattuso commenta così la presenza dei pochi tifosi: "I 10mila allo stadio stasera per me valgono come 30-40 mila. Sono degli eroi. Bisogna fargli i complimenti anche solo per venire a questa partita che era considerata impossibile da seguire e in cui poteva succedere di tutto. Speriamo di regalargli una gioia importante".

Inoltre Gattuso svela anche parte dell'undici titolare di stasera: la coppia d'attacco sarà Retegui-Raspadori, quest'ultimo che si trova a sostituire Moise Kean infortunatosi nella scorsa partita, Non ci sarà neanche Bastoni fuori per squalifica, ma al suo posto vedremo Mancini. A centrocampo invece è favorito Locatelli a Cristante e sulle fasce sono pronti Cambiaso e Di Marco. Partirà quindi dalla panchina l'attaccante dell'Inter Pio Esposito e commenta così la scelta il CT: "Avevamo pensato di farlo giocare, anche per le caratteristiche degli avversari, ma ha speso tanto. Partirà dalla panchina , ma lo vedremo più tardi in campo"

Anche l'ex CT della nazionale italiana Luciano Spalletti si è espresso sull'Italia con queste parole: "Se l'Italia va ai Mondiali? Sicuro, certo che ci va. Perché i calciatori sono forti, Gattuso ha qualità e ha portato leggerezza nella squadra". L'ex Milan ha risposto ai microfoni così: “Ringrazio Luciano, volevo chiamarlo ma Gigi mi ha detto di lasciarlo stare. La parola leggerezza non so a cosa si riferisce il mister, quando sono arrivato qua sapevo al 100% cosa volevo fare e ci sto provando”.