Genoa-Lazio, la moviola di Calvarese: il Var aiuta Ayroldi su Romagnoli
Terza direzione stagionale per Giovanni Ayroldi, che torna in campo dopo aver diretto Sassuolo-Napoli e Roma-Torino. Dopo un'annata difficile, chiusa ai vertici per cartellini, ancora una volta l'arbitro della sezione di Molfetta mantiene il suo trend anche in una partita semplice. Curiosamente, l'ultima volta che il pugliese aveva diretto la Lazio era proprio nella sfida contro il Genoa al Ferraris nella passata stagione. Tecnicamente, l'arbitro fischia davvero tanto. Sono ben 16 i falli solo nel corso del primo tempo, mentre il totale supera i 30. Nonostante una partita mai in discussione, il match si innervosisce nel secondo tempo, con il gioco sempre più spezzettato dai continui fischi di Ayroldi. I cartellini gialli, invece, arrivano addirittura a sei: troppi, ma in linea con i numeri della scorsa stagione.
La serata del classe '91 inizia subito con due ammonizioni. La prima arriva dopo soltanto 23 secondi, per un fallo di Vasquez su Dia nel cerchio di centrocampo, con il pugliese che si conferma tra i direttori di gara più severi nelle sanzioni disciplinari. Poco dopo arriva il bis per un fallo di Norton-Cuffy su Basic. Il primo tempo dell'arbitro di Molfetta si chiude con una terza ammonizione, questa volta per Cataldi, che tocca da dietro Vitinha. Intorno all'ora di gioco, Ayroldi concede un calcio di rigore per un fallo di mano di Romagnoli. In questo caso l'ex Milan è in marcatura, non vuole opporsi a un cross, non guarda il pallone la sua posizione delle braccia è consona al movimento per un colpo di testa. In questo caso non è mai punibile, come anche sottolineato da Rocchi in settimana. Corretto il richiamo al monitor da parte del VAR Abisso. Corretti, invece, i gialli per Masini e Malinovskyi, entrambi ammoniti per due falli su Dia poco prima del gol di Zaccagni.