Atletica, Roma si candida a ospitare i prossimi mondiali. La rivelazione del presidente della Fidal

"Stiamo parlando con le istituzioni per riportare i Mondiali di Atletica a Roma" nel 2029 o 2031. "Per il momento siamo solo agli inizi, ma questi ragazzi se lo meriterebbero. Noi ci proviamo, comunque ovunque si facciano, sono sicuro che i nostri atleti azzurri faranno bene". Lo ha rivelato il presidente della Fidal Stefano Mei ai microfoni della redazione sport del Giornale Radio Rai. L'oro di Furlani? Per adesso è la ciliegina sulla torta, finora con 5 medaglie abbiamo fatto meglio che a Budapest, ma spero proprio non finisca qui - ha aggiunto - Quando un ragazzo così giovane fa il salto vincente al quinto tentativo, col record personale, non si può più parlare di promessa o sorpresa. È una realtà".

La nota dolente riguarda invece la velocità: "Per quanto riguarda la staffetta, dico che è una questione di cicli, come sempre e con in tutti gli sport. Invece a Marcel Jacobs dico di guardare tutta la sua stagione, che è stata particolarmente sfortunata. Il 10"16 che ha registrato nella semifinale, io lo leggo come un piccolo mattoncino da cui ripartire". Per quanto riguarda Gimbo Tamberi "a 33 anni accetterà quel che arriva. Marcel mi auguro faccia lo stesso, hanno un altro anno che potrà dire molto. Piano piano miglioreranno le loro performance, l'importante è tenere lontano i guai fisici".