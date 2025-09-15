Roma, stop Dybala: infortunio alla coscia per l'argentino. Salta il derby

Lorenzo Pes 15 settembre 2025 a

Lunedì amaro per la Roma di Gasperini. Ventiquattro ore dopo il brutto ko casalingo contro il Torino arrivano pessime notizie dall'infermeria. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Dybala dopo il problema alla coscia accusato nel match contro i granata hanno evidenziato una lesione di basso grado per l'argentino che salterà il derby di domenica. Nonostante l'ottimismo del tecnico nel post gara di ieri per l'attaccante si prospetta uno stop di almeno due settimane, anche se non è da escludere che possa tornare a disposizione direttamente dopo la sosta delle nazionali di ottobre.

Nel frattempo dopo il giorno di riposo concesso da Gasp, la squadra tornerà ad allenarsi domani per iniziare a preparare la stracittadina in programma alle 12.30 di domenica. Una gara già decisova per indirizzare la prima parte di stagione con giallorossi e biancocelesti che arrivano da due ko con Torino e Sassuolo e cercano riscatto. La Roma aveva mostrato ottimi segnali in avvio di campionato, ma contro i granata dell'ex laziale Baroni la prestazione è stata deludente. La Lazio di Sarri, invece, ha già perso due gare su tre, entrambe in trasferta e sembra ancora alla ricerca di una identità. Ma il derby, si sa, è una partita che fa storia a sé. Da sempre.