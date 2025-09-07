Us Open, la finale Sinner-Alcaraz in ritardo di mezz'ora. Anche Trump in tribuna

07 settembre 2025 a

a

a

Posticipato di almeno 30 minuti il via della finale maschile degli Us Open fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'atteso match, che mette in palio pure la vetta del ranking Atp, non comincerà prima delle 20.30 italiane: questo al fine di permettere l'ingresso di tutti gli spettatori nell'Arthur Ashe Stadium, teatro della sfida, che a causa del maltempo si presenterà con il tetto chiuso. Le procedure per accedere all'impianto sono rallentate dalle ingenti misure di sicurezza predisposte per via della presenza sugli spalti del presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. "Sto sorvolando il centrale degli Us Open, sarà una grande partita", ha scritto Trump su Truth. L'Air Force One presidenziale è atterrato all'aeroporto newyorchese La Guardia poco dopo le 19 ora italiana e da lì il presidente ha raggiunto in auto Flushing Meadows, nella zona del Queen's.

La finale degli Us Open 2025 vedrà sugli spalti oltre ventimila spettatori (capienza ufficiale e' di 23.771) tra cui, oltre al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, habituè degli Us Open anche quando non era l'uomo più potente d'America, moltisisimi vip. Soprattutto personaggi dello spettacolo come il cantante inglese Sting, gli attori americani Danny DeVito, Michael J. Fox, Ben Stiller o Alec Baldwin, la produttrice di "Grey's Anatomy" e "Scandal" Shonda Rhimes, la campionessa di ginnastica Simone Biles, la ex direttrice storica di "Vogue America" Anna Wintour.