Troppo Doncic per l'Italbasket, Azzurri eliminati dalla Slovenia. E Pozzecco si dimette

L'Italia di Pozzecco esce di scena, con onore, dagli Europei di basket 2025. Gli azzurri negli ottavi di finale vengono sconfitti 84-77 dalla Slovenia della superstar dei Lakers Luka Doncic che mette a segno 42 punti con 10 rimbalzi. Una sfida di altissimo livello con gli azzurri che vanno sotto anche di 19 punti, recuperano fino a -3 ma poi nel finale non riescono nella zampata finale. All'Italia non bastano i 22 punti di Fontecchio, i 12 di Niang e i 10 di Gallinari. La Slovenia va avanti e affronterà nei quarti la Germania campione del mondo in carica. Nella stessa parte del tabellone clamorosa sconfitta della Francia contro la Georgia.

La dolorosa sconfitta contro la Slovenia negli ottavi di finale ha portato il ct azzurro Gianmarco Pozzecco a dire addio. "È stata la mia ultima partita, la decisione è mia. Ringrazio il presidente Petrucci che mi ha dato l'onore di allenare la nazionale: è stato il più grande onore della mia vita avere questo ruolo. Ringrazio il general manager Salvatore Trainotti per aver creduto sempre in me. Ringrazio il mio staff, sono i miei fratelli. Amo tutti i miei giocatori", le parole di Pozzecco. "Non mi interessa che tipo di allenatore sono, non mi interessa della mia carriera e di quello che pensate di me. Nella mia carriera da allenatore mi concentro solo sui miei giocatori. Non lo dico perché abbiamo perso, ma perché li ho visti soffrire. Posso essere il peggior allenatore del mondo, ma come ho detto loro nello spogliatoio, nessuno ha il rispetto che ho io per i giocatori italiani. Nessuno li ama più di me: forse troveranno un altro che li amerà come me, ma non più di me'', ha aggiunto Pozzecco che dopo aver terminato di parlare dei suoi giocatori ha lasciato la conferenza stampa in lacrime.

"Siamo in ottime mani. Sono maturati tantissimo dal primo giorno di raduno e anche nelle loro stagioni con il club e nel loro percorso. Sarà emozionante per me continuare a vederli in tv". Così Danilo Gallinari parlando a Sky Sport del suo addio alla nazionale, andato in scena proprio questo pomeriggio. "Ha fatto una partita incredibile", ha ammesso parlando della prestazione mostruosa di Luka Doncic. "Non abbiamo mai mollato ma sappiamo che per vincere le partite bisogna giocare per 40 minuti. Siamo partiti così così, ce l'abbiamo messa tutta", ha concluso.