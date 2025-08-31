Pisa-Roma, la moviola di Calvarese: Collu se la cava e vede bene gli episodi in area di rigore

31 agosto 2025 a

La terza stagione in Serie A di Giuseppe Collu è cominciata con due prove non certo semplici. Dopo aver diretto Milan-Cremonese, il cagliaritano è tornato in campo per Pisa-Roma. Per l'arbitro sardo, all'undicesima presenza in Serie A, si trattava del primo incontro con i giallorossi. Nel primo tempo ha adottato una soglia tecnica adeguata al ritmo della partita, lasciando giocare quando serve.