Roma, presentata la seconda maglia ispirata alla mitologia dell'Urbe

Non c’è due senza tre. Ieri mattina la Roma ha presentato la seconda maglia per la stagione 2025/26,un kit "che trae ispirazione dalla sfera mitologica dell'Antica Roma", come sottolinea il club giallorosso, "attingendo dal mito che avvolge la storia ultramillenaria dell'Urbe".

La divisa da trasferta è di colore arancione e presenta un possente fulmine, simbolo associato a Marte come dio dei duelli e del tuono e padre, per la leggenda, di Romolo e Remo. Al posto dello scudetto classico, invece, c’è il Lupetto di Gratton. La seconda maglia – disponibile sia nella versione classica che authentic – farà il suo esordio in occasione della sfida con il Pisa, in programma sabato sera all’Arena Garibaldi alle ore 20:45.