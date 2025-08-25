Como-Lazio, la moviola di Calvarese: Manganiello promosso e c'è il primo "announcement"

25 agosto 2025 a

Parte bene Manganiello, in una stagione a cui si presenta dopo la miglior annata della propria carriera. La scorsa è stata infatti la stagione più positiva per il classe '81, il quale si è confermato affidabile anche nei big match. Buona la prima quindi, in un Como-Lazio molto intenso ed equilibrato. Partita di grande personalità da parte del piemontese, sempre capace di farsi rispettare dai giocatori in campo. Il 43enne chiude la gara con 27 falli, fischiandone addirittura 15 nel primo tempo: segno di come le due squadre non si siano risparmiate. Bene anche la gestione disciplinare, che ha visto il direttore di gara estrarre 5 cartellini.