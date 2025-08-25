Como-Lazio, la moviola di Calvarese: Manganiello promosso e c'è il primo "announcement"
Parte bene Manganiello, in una stagione a cui si presenta dopo la miglior annata della propria carriera. La scorsa è stata infatti la stagione più positiva per il classe '81, il quale si è confermato affidabile anche nei big match. Buona la prima quindi, in un Como-Lazio molto intenso ed equilibrato. Partita di grande personalità da parte del piemontese, sempre capace di farsi rispettare dai giocatori in campo. Il 43enne chiude la gara con 27 falli, fischiandone addirittura 15 nel primo tempo: segno di come le due squadre non si siano risparmiate. Bene anche la gestione disciplinare, che ha visto il direttore di gara estrarre 5 cartellini.
Gara molto intensa soprattutto nel primo tempo, ma Manganiello riesce perfettamente a seguire il ritmo del match. Nessun episodio particolarmente rilevante in 45 minuti corretti, in cui l'arbitro viene impegnato solo dal punto di vista disciplinare. Intorno al quarto d'ora viene ammonito Nico Paz per un intervento in scivolata su Cataldi, mentre poco più tardi il direttore di gara deve vedersela con il "duello" tra Zaccagni e Van der Brempt. Prima il capitano della Lazio viene ammonito per un fallo pericoloso sul numero 77 del Como, che a sua volta qualche minuto più tardi - dopo diversi scontri con il numero 10 biancoceleste - riceve un cartellino giallo. Nel secondo tempo invece si fa la storia, con il primo announcement del campionato italiano. Poco dopo l'ora di gioco Castellanos segna, ma la rete viene annullata con overrule per la posizione irregolare di partenza dell'attaccante ; ed è in questo momento che, aperto il microfono, Manganiello spiega la decisione a tutto il Sinigaglia. Nei minuti finali, oltre ai gialli di Guendouzi e Castellanos, da segnalare anche un check per un possibile tocco del pallone fuori area da parte di Butez.