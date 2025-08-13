Masters 1000 di Cincinnati, Sinner-Mannarino: partita sospesa per pioggia

13 agosto 2025 a

a

a

L'ottavo di finale dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati tra l'azzurro Jannik Sinner e il francese Adrian Mannarino, numero 89 del ranking Atp, è stato interrotto per pioggia sul punteggio di 6-4, 1-2 in favore dell'altoatesino. Interrotta nel secondo set anche la sfida tra Shelton e Bautista. Il tennista azzurro, numero 1 della classifica mondiale e prima testa di serie del tabellone, nonché campione in carica, al momento dello stop, era avanti di un set: 6-4 per Sinner. Il francese, numero 89 del ranking Atp, proveniente dalle qualificazioni, conduceva però 2-1 nella seconda frazione, con l'italiano al servizio (senza break quindi).