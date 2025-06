Il pilota Kimi Antonelli promosso alla maturità

L'annuncio social di talento italiano che sta impressionando il mondo dei motori

Missione compiuta: Andrea Kimi Antonelli ha superato l'esame di maturità all'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno. E' stato lo stesso pilota Mercedes a renderlo noto con un post nelle sue sue storie di Instagram, con tanto di foto con una corona d'alloro e la scritta "Promosso". Antonelli potrà tornare a concentrarsi sui suoi impegni in pista, a partire dal Gran Premio di Austria, in programma del 27 al 29 giugno. Praticamente mollati i libri, tornerà al volante della sua macchina per continuare a impressionare il mondo della Formula Uno dopo il terzo posto conquistato nell'ultimo Gran Premio.