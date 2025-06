Roma, riparte la campagna abbonamenti dopo i disservizi

19 giugno 2025 a

Dopo i disservizi riparte la corsa ai posti dell'Olimpico giallorosso per la prossima stagione. La Roma ha riaperto alle 15:30 di oggi la vendita degli abbonamenti per la stagione 2025/2026. "La temporanea sospensione delle vendite, resa necessaria da un malfunzionamento del sistema di biglietteria, è stata adottata con l'obiettivo di tutelare al meglio l'acquisto da parte dei nostri tifosi", fa sapere il club giallorosso. "A seguito delle verifiche svolte insieme al partner Vivaticket, è stato necessario annullare alcune delle transazioni effettuate durante la fase interessata dal problema tecnico. I tifosi coinvolti hanno già ricevuto una comunicazione ufficiale da parte del club e potranno procedere nuovamente con l'acquisto del proprio abbonamento. In considerazione del blocco delle vendite, il club ha deciso di rivedere le fasi di vendita e di estendere la scadenza della fase 1, al fine di consentire a tutti i tifosi di rinnovare con tranquillità il proprio posto", comunica la Roma.

Dopo il primo giorno di campagna abbonamenti, dove c'erano stati problemi con i dati di alcuni utenti registrati, sono stati soltanto poco più di 5mila – un dato inferiore rispetto alla passata stagione – nonostante la corposa coda d’acquisto. Ma ora il club, con massima prudenza prima di riaprire le code virtuali, ha prolungato la Fase 1 fino alle 12.59 di lunedì 30 giugno e la fase 2 che arriverà al 3 luglio quando si aprirà dapprima una lista d'attesa e poi, dalle 18 del 4 luglio salvo esaurimento posti scatterebbe la vendita libera.