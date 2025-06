Jacobs salta il Roma Sprint Festival di venerdì

18 giugno 2025 a

a

a

Marcell Jacobs non gareggerà venerdì nei 100 metri del Roma Sprint Festival allo stadio dei Marmi. Ad annunciarlo è stato il suo staff all'indomani dell'esordio stagionale di Turku (10.30 in batteria, 10.44 in finale):. <La gara ha evidenziato la necessità per Jacobs di rimodulare il programma di questo inizio di stagione - si legge nella nota ufficiale - dopo avere pienamente recuperato l'infortunio accusato alla fine di marzo, occorre completare il lavoro in allenamento per affrontare al massimo della preparazione atletica i prossimi appuntamenti>.. Inoltre il bicampione olimpico non indossera' la maglia azzurra in occasione dei Campionati europei a squadre in programma dal 26 al 29 giugno a Madrid in Spagna..