Roma-Gasperini, c'è il sì al matrimonio: i giallorossi hanno il nuovo allenatore

Filippo Biafora 30 maggio 2025 a

a

a

La Roma ha in pugno Gian Piero Gasperini: sarà lui il nuovo allenatore che raccoglierà l'eredità di Claudio Ranieri. A 24 ore di distanza dalla conclusione dell'incontro andato in scena nel Collegio alla Querce, resort di lusso a Firenze, il tecnico piemontese ha dato il suo sì definitivo a sposare il progetto giallorosso. Il faccia a faccia con i Friedkin, alla presenza anche di Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi, ha portato a qualche ora di riflessione. Ma Gasp ha poi rotto gli indugi e, secondo quanto filtra sia da Trigoria che dal suo entourage, sarà lui a sedere sulla panchina dello Stado Olimpico a partire dalla prossima stagione. Non è ancora tempo di note ufficiali, visto che Gasperini è ancora formalmente sotto contratto con l'Atalanta: in queste ore si chiuderà il rapporto e poi sarà tempo di comunicati.