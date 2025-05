Roland Garros, Berrettini rinuncia: "Scelta difficile, ci vediamo sull'erba". Sorteggiati i tabelloni

22 maggio 2025 a

Matteo Berrettini salterà il Roland Garros 2025. Il 29enne tennista romano, n.28 del ranking, in lacrime dopo il ritiro contro Casper Ruud agli Internazionali d'Italia dieci giorni fa, è dunque nuovamente costretto a rinunciare allo Slam parigino che ha giocato per l'ultima volta nel 2021. In quell'occasione aveva raggiunto per la prima volta la seconda settimana, fermato solo da Novak Djokovic, con più di qualche rimpianto, nei quarti di finale. Nelle precedenti partecipazioni era stato sconfitto due volte al terzo turno (2018 e 2020) e una al secondo (2019). Berrettini si era infortunato nel corso del secondo set del match di secondo turno alla a Madrid contro Giron: portato comunque a termine vittoriosamente quell'incontro, si era poi dovuto ritirare nel turno successivo contro il britannico Draper. Tornato a giocare al Foro Italico dopo tre anni d'assenza, il capitolino aveva battuto il britannico Fearnley ma poi nel turno successivo si era dovuto nuovamente ritirare all'inizio del secondo set contro Ruud. Non è la prima volta che l'azzurro ha a che fare con un infortunio del genere: gli era già accaduto all'Australian Open e alle Nitto ATP Finals nel 2021 e ancora a Montecarlo nel 2023.

"Ciao a tutti, purtroppo ho dovuto prendere la difficilissima decisione di ritirarmi dal Roland Garros - ha scritto Berrettini sui Instagram - Non c'è abbastanza tempo per sentirmi pronto al 100% a competere al livello necessario. Non vedo l'ora di competere sull'erba e mi sto già preparando con la mia squadra. Sono molto grato per il sostegno che sento da tutti voi e non vedo l'ora di tornare in campo".

Nel frattempo è stato sorteggiato il tabellone di singolare maschile del Roland Garros. Jannik Sinner esordirà contro il francese Arthur Rinderknech e al secondo turno potrebbe incontrare Richard Gasquet, all'ultimo torneo della sua carriera. Alejandro Davidovich Fokina è in teoria la prima testa di serie nel suo percorso, che prevede un possibile ottavo di finale contro Arthur Fils o Andrey Rublev e un eventuale quarto contro Draper. Per quanto riguarda gli altri italiani, Lorenzo Musetti se la vedrà con un qualificato, mentre l'urna non è stata favorevole, tra gli altri, a Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego, che se la dovranno vedere rispettivamente proprio con Jack Draper e con Ben Shelton.