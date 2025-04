Sport Paralimpici: ecco tutte le novità ai vertici

Fabrizio Cicciarelli 01 aprile 2025 a

a

a

È iniziato un anno di grandi cambiamenti nel mondo paralimpico. Il più rilevante è certamente al vertice del Comitato Italiano Paralimpico, dove Luca Pancalli ha annunciato il disimpegno per candidarsi alla guida del Coni, ma anche le singole federazioni hanno avviato un rinnovamento considerevole con tre avvicendamenti al vertice.Uno dei più significativi ha riguardato la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, con l’elezione di Mariano Salvatore, che ha vinto la sfida con il presidente uscente Sandrino Porru. «Guardiamo all’orizzonte di un cambiamento gestionale - spiega Salvatore - legato a una prospettiva di incremento delle società sportive operanti sul territorio. Aumentare l’offerta può avvicinare allo sport tante persone con disabilità, offrendo un’opportunità di cui non sono a conoscenza». Nella Federazione Italiana Nuoto Paralimpico il nuovo presidente Franco Riccobello ha raccolto il testimone dal presidente uscente Roberto Valori, a sua volta candidato al Cip per la successione di Pancalli. «Ripartiamo con la volontà di dare spazio ai giovani - sottolinea Riccobello - e valorizzare il territorio, fondamentale per proseguire l’attività federale nel solco dei risultati raccolti in questi anni ma anche per far fronte a un normale ricambio generazionale».

Nuova guida anche per la Federazione Italiana Sport Paralimpici Degli Intellettivo Relazionali con Francesco Ambrosio. Cambierà anche la Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi, con l’assemblea elettiva riconvocata il prossimo 3 maggio dopo che al primo turno il presidente uscente Sandro Di Girolamo non è riuscito a raggiungere il quorum necessario del 66,7%. Invece proseguono nel segno della continuità la Federazione Sport Sordi Italia con la conferma di Guido Zanecchia, la Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla con Francesco Bonanno la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport con Andrea Piccirillo e la Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina con Fernando Zappile.