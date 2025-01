Lazio, il caso del falconiere Bernabè fa il giro del mondo e sbarca pure nei talk show Usa

17 gennaio 2025 a

Il caso del falconiere della Lazio, lo spagnolo Juan Bernabè, licenziato dopo aver diffuso immagini esplicite della sua protesi al pene, ha catturato l’attenzione dei media internazionali, e non solo quelli sportivi. Il sito internet del ’Guardian’, nelle scorse ore ha avuto la notizia addirittura in terza posizione in homepage, titolando «La Lazio licenzia il suo falconiere di estrema destra a causa dei post del suo pene sui social media» e ricordando la passione di Bernabè per i dittatori Francisco Franco e Benito Mussolini. «Il falconiere della Lazio licenziato per aver diffuso foto esplicite del suo pene prostetico» è stato invece il titolo scelto dalla Bbc.

La vicenda è arrivata anche oltreoceano e si è guadagnata l’attenzione del New York Times, la cui divisione sportiva ’The Athletic’ ha dedicato a Bernabè un pezzo intitolato «Il falconiere della Lazio, il suo pene prostetico e un licenziamento molto insolito». L’articolo aveva, stavolta, toni ironici e gioca sui doppi sensi affermando che Olimpia, l’aquila Olympia mascotte della Lazio, che Bernabè faceva volare prima dei match casalinghi, «non era l’unico uccello a cui pensava». Anche la Cbs ha parlato del caso, addirittura nei talk show serali.

«Scandalo in Italia» è invece lo strillo scelto dal portale argentino InfoBaires, che ha offerto un’accurata rassegna stampa delle dichiarazioni rese nelle ultime ore alla stampa italiana dall’addestratore andaluso. Come inevitabile, il caso ha avuto una vasta eco in Spagna, Paese natale di Bernabè. El Espanol presentava già nel titolo l’addestratore come un «ammiratore di Franco». «Amo il sesso e ammiro Mussolini» è invece il virgolettato inserito nel titolo da Marca, il più venduto quotidiano sportivo spagnolo. Il concorrente As, da parte sua, nel sommario dava spazio alla frase con cui Bernabè si è giustificato, ricordando che nella sua Cadice il nudismo è pratica comune e non suscita scandalo. Il naturismo è popolare anche in Germania e il titolo scelto della Bild - «Foto inviate dopo l’intervento chirurgico al pene: licenziato!» - sembra avere un tono vagamente empatico. Tenta invece un attacco poetico il francese L’Equipe: «Il falconiere della Lazio si è tarpato le ali».