Roma, Saelemaekers talismano. E partono le manovre per l'acquisto

Filippo Biafora 09 gennaio 2025 a

Alexis Saelemaekers ha conquistato tutti. Arrivato la scorsa estate con la formula del prestito secco dal Milan, il belga ha dimostrato di essere un giocatore versatile, affidabile e tatticamente prezioso. Ora, a metà stagione, la Roma vuole fare sul serio per acquisirlo a titolo definitivo, consapevole dell’importanza che ha avuto fin qui per la squadra allenata da Claudio Ranieri, che ha finalmente trovato un esterno destro di livello, con un importante contributo offensivo – coronato con il gol nel derby contro la Lazio – dopo anni di pochezza su quella corsia.

E sono i numeri a dire quanto l’ex Bologna sia diventato indispensabile. Con un tasso di duelli offensivi vinti vicino al 50% sui 7,6 tentati a partita in Serie A, si colloca tra i migliori della competizione in questa particolare statistica. È anche nella Top 15 per numero di cross riusciti, evidenziando la sua capacità di incidere per servire Dovbyk e gli altri compagni. Sostanzialmente è un’arma fondamentale nel gioco offensivo della Roma. La sua presenza in campo ha inoltre portato risultati tangibili: con lui schierato dal primo minuto, la Roma ha subito una sola sconfitta (contro il Como, dove comunque non era in campo al momento del gol avversario). Al contrario, nelle 10 partite in cui è stato assente a causa dell’operazione alla caviglia, la squadra ha patito ben 5 sconfitte, affondando nell’era Juric. Anche nelle competizioni europee, il suo contributo è stato decisivo, con un’imbattibilità mantenuta ogni volta che è stato presente. Ranieri ha trovato in Saelemaekers un equilibratore perfetto per il suo sistema di gioco e i numeri della Roma con lui in campo raccontano di una squadra soprattutto più pericolosa dopo mesi di sterilità nella manovra.

Le sue prestazioni non sono affatto sfuggite alla dirigenza giallorossa, che ora è pronta a spingere per una trattativa che lo porti a rimanere definitivamente nella Capitale. “Lui lo vogliamo tenere, si sta ambientando benissimo a Roma. Ma c'è anche la questione Abraham, vedremo come si evolveranno le cose”, aveva detto proprio Ranieri alla vigilia del testa a testa di Milano. E ora si entra nel vivo: a metà mese è infatti previsto un incontro con il suo agente, Gordon Stipic, per iniziare le manovre per l’acquisto (la scorsa estate non è stato fissato alcun diritto di riscatto nell’ambito dello scambio con Abraham). Il belga è felice della sua avventura in giallorosso e il procuratore vedrà Roma e Milan per capire al meglio i numeri dell’affare, approfondendo le richieste rossonere e fino a quanto vuole spingersi Ghisolfi per assicurarselo. Anticipare il suo acquisto già nelle prossime settimane permetterebbe di regalare al futuro allenatore un primo tassello da cui ripartire.