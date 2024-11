Basket, la Virtus Roma si regala Radunic: ecco chi è il nuovo acquisto

Fabrizio Cicciarelli 22 novembre 2024 a

a

a

Squadra che vince... si cambia. Dopo cinque vittorie di fila la Virtus Gvm Roma si regala un rinforzo sotto canestro, con la firma del centro Matej Radunic. Lungo croato classe 1996, 212 cm di altezza per 110 kg di peso, il centro arriva dai Lioneers di Taiwan ma vanta una lunga militanza in Italia, oltre a varie esperienze tra Croazia, Ucraina e Spagna. Radunic ha disputato l’ultimo campionato in Serie B con gli Herons di Montecatini, formazione con cui ha vinto pure uno dei suoi 4 campionati di Serie C Gold in bacheca, insieme a quelli con Ju.Vi Cremona, Chiusi e Fortitudo Roma. Proprio nella sua prima stagione capitolina ha incrociato una vecchia conoscenza della Virtus.

«Ho scelto questo progetto per la società e per la città - sottolinea - dove ritrovo il mio grande amico Giulio Casale (ex capitano della squadra e oggi club manager), con cui abbiamo vinto un campionato insieme. Ho visto la prima partita e il tifo caldo che c’è stato al Palazzetto, un’atmosfera davvero fantastica, così quando si è presentata questa occasione non ho avuto dubbi. Spero che la squadra possa continuare su questo percorso dopo le ultime cinque vittorie, anche se la Serie B è molto cresciuta negli ultimi due anni». L’arrivo di Radunic serve a puntellare un reparto lunghi che finora è andato a corrente alternata: il veterano Ancellotti ha incontrato più difficoltà del previsto, spesso costringendo Valentini agli straordinari al fianco di lunghi atipici come Caversazio. «Sono qui per dare il mio contributo alla squadra - aggiunge il croato - e aiutarla a raggiungere il miglior risultato possibile, senza stravolgere niente».

A fare spazio al croato, nell’unica casella disponibile per giocatori stranieri, sarà il capitano Gaston Whelan. L’argentino, tra i protagonisti della cavalcata della scorsa stagione, per ora resterà aggregato alla squadra in attesa di sistemazione, visto che il reparto guardie è stato già rafforzato con l’innesto di Yancarlos Rodriguez, vero e proprio fattore nella cinquina di successi che ha cambiato il segno della stagione dei capitolini. Proprio i due nuovi acquisti Radunic e Rodriguez hanno incontrato nella giornata di ieri Ettore Sansavini, presidente del main sponsor Gvm Care & Research, che ha avuto un ruolo decisivo nei due movimenti di mercato. Il gruppo ospedaliero sarà parte attiva del riassetto societario già annunciato dal club nelle scorse settimane. La squadra tornerà in campo tra dieci giorni in casa contro Chiusi alle ore 20.30, dopo lo spostamento all’11 dicembre del derby con la Luiss Roma a causa della convocazione in nazionale del venezuelano Pugliatti. Il club ha inoltre comunicato lo spostamento della partita casalinga del 14 dicembre contro Roseto alle ore 18.30.