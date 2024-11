Roma, Claudio Ranieri è il nuovo allenatore. Fumata bianca a Londra

13 novembre 2024 a

Una svolta inaspettata Roma: Friedkin ha deciso di cambiare rotta e affidare la guida della squadra a Claudio Ranieri, già passato alla guida dei giallorossi in due precedenti esperienze. Ranieri subentrerà a Ivan Juric, il tecnico croato ingaggiato dopo l’addio di De Rossi ed esonerato dopo neanche due mesi di esperienza sulla panchina romanista. Ranieri è già stato l’allenatore della Roma in due periodi distinti (2009-2011 e nel 2019 come traghettatore del post Di Francesco), ed è considerato una figura simbolica per i tifosi. Noto per la sua esperienza e per il carattere pacato ma deciso, Ranieri rappresenta una scelta che punta a riportare stabilità e serenità in un ambiente che negli ultimi mesi ha vissuto momenti di tensione. A 73 anni, il tecnico romano arriva con un bagaglio di esperienze maturate in decenni di carriera, culminata nel 2016 con la storica vittoria della Premier League alla guida del Leicester. Il tecnico testaccino non avrà vita facile: c’è da risollevare una Roma dodicesima in campionato e deludente in Europa League. Domani alle 11 dirigerà il primo allenamento dopo aver trovato l'accordo in un faccia a faccia con Friedkin in un summit andato in scena a Londra, dove ieri Ranieri era atterrato in compagnia del suo procuratore, Pietro Chiodi.