Calcio, Balotelli torna in Serie A: la squadra che lo ingaggia da svincolato

Il Genoa ha deciso di ingaggiare Mario Balotelli per rinforzare nell’immediato il reparto offensivo, indebolito da una serie di infortuni che hanno colpito in successione Ekuban, Vitinha e Messias. Secondo quanto si apprende da fonti vicine al club ligure la «trattativa è in fase avanzata», ma l’annuncio non è previsto per la giornata odierna (lunedì le visite mediche). Balotelli, che ad agosto ha compiuto 34 anni, è attualmente svincolato, reduce dall’esperienza in Turchia con la maglia dell’Adana Demirspor. La sua ultima avventura in Italia risale alla stagione 2020/21, in Serie B, con il Monza.

Dopo una carriera ricca di alti e bassi, colpi di scena e titoli da prima pagina, il 33enne attaccante italiano è quindi pronto a firmare un contratto con il club ligure, che ha deciso di scommettere su di lui per rafforzare il reparto offensivo. Nato a Palermo e cresciuto calcisticamente nell’Inter, Balotelli ha debuttato in Serie A nel 2007, a soli 17 anni, sotto la guida di Roberto Mancini. Da allora, ha vissuto esperienze di primo piano in club prestigiosi come Manchester City, Milan e Liverpool, alternando momenti di grande rendimento a episodi che hanno fatto discutere. È noto tanto per il talento calcistico quanto per il suo carattere complesso, che spesso ha portato a situazioni di tensione dentro e fuori dal campo. Le aspettative sul suo rendimento si sono spesso scontrate con una certa discontinuità e con le sfide comportamentali che Balotelli ha dovuto affrontare, perdendo così l’opportunità di stabilizzarsi come una stella a livello mondiale. Il ritorno di Balotelli in Serie A è una scommessa di calciomercato sia per lui che per il Genoa, che spera di poter contare su un giocatore motivato e pronto a dimostrare il proprio valore per raggiungere la salvezza.