Sinnner d'Arabia: vince il Six Kings Slam contro Alcaraz e incassa sei milioni

Jannik Sinner vince anche il Six Kings Slam e incassa sei milioni di euro. Il 23enne altoatesino, numero uno del mondo, si impone nella ricca esibizione di Riad, superando il 21enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 dopo due ore e 21 minuti.

Per la prima volta quest’anno Sinner riesce a sconfiggere Alcaraz, che lo aveva battuto tre volte su tre in stagione, superandolo in rimonta. Nel primo parziale l’azzurro spreca un break di vantaggio (4-1) si fa rimontare e cede per 7-5 al tie-break. Nel secondo parziale si porta sul 3-1 con 4 occasioni per il 4-1 ma subisce il ritorno dello spagnolo sul 3-3. Da quel momento Sinner cambia marcia, infila tre game di fila e impatta l’incontro. Nel set decisivo grande equilibrio fino al 3-3, qui il numero uno del mondo alza i giri del motore e con un parziale di 12 punti a 2 si impone ancora per 6-3 al primo match point.

"La mia rivalità con Alcaraz è un mix di tutto. Cerchiamo di spingerci al limite", ha detto Sinner durante la cerimonia di premiazione del Six Kings Slam, vittoria che gli permette di portarsi a casa 6 milioni di dollari. "Sono felice di questa vittoria, di aver offerto a tutti voi un bello spettacolo. È questo il tennis, anche se a volte può essere lungo - ha aggiunto Sinner - Io e Alcaraz ci capiamo bene, andiamo d’accordo. Siamo buoni amici, cerchiamo di divertirci ogni volta che giochiamo uno contro l’altro. Finora i nostri sono sempre stati bei match, speriamo di andare avanti così"..