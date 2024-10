Tennis, Sinner è fenomenale: Djokovic battuto e trionfo a Shanghai

13 ottobre 2024 a

a

a

Jannik Sinner ha vinto l'Atp 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro, numero 1 al mondo, ha battuto in finale Novak Djokovic in due set. Primo set equilibrato e vinto dall'azzurro al tie-break 7-6 (4). Nel secondo meno problemi per Sinner, che ha chiuso 6-3. Per l'asso del tennis, che chiuderà l'anno sicuramente da primo in classifica, è il settimo titolo da inizio 2024, compresi due tornei del Grande Slam.

Apre il match Djokovic che tiene la battuta, seguito da Sinner, e il primo set passa così, con un game a testa in perfetto equilibrio tra i due fuoriclasse, anche se il serbo riesce a tenere tre servizi a zero di fila. Si arriva al tie break in 48 minuti di gioco, Sinner subito avanti 3-0 con un passante, un ace e uno scambio vincente sempre alla battuta. Alla sua prima battuta Djokovic perde il punto con la palla a rete, poi si porta sul 4-1; Sinner al servizio si porta a 5, Djokovic a 2 in mini break e 3 al servizio chiudendo in smorzata, poi uno sbaglio in volée manda Sinner a 6 e al servizio, perso: alla fine la spunta l’azzurro grazie a un fuori del serbo. Nel secondo set tocca a Sinner iniziare e sembra ripartire l’equilibrio visto nel primo anche se Djokovic deve vincere la sua prima battuta ai vantaggi. Il primo break della partita, di Sinner, arriva nel quarto game, poi tiene il servizio e si porta 4-1. È sul 5-3 che l’azzurro chiude la pratica in una manciata di minuti.

"Quella con Djokovic è una delle sfide più difficili del circuito. Ha servito alla grande nel primo set. Ho fatto fatica a brekkarlo, ma ho combattuto fino alla fine. È una vittoria speciale visto l'avversario. Djokovic non ha debolezze, non c'è un segreto se negli ultimi confronti diretti ho vinto più di lui. Ho sfruttato meglio le chances. È una leggenda del nostro sport. È dura giocare con lui", il commento a caldo di Sinner.