Milano "raccapricciante, una giungla": aggredito il ginnasta Bartolini

Milano è una città "raccapricciante", una "giungla". Nicola Bartolini, oro nel corpo libero ai Mondiali del 2021, affida a Instagram un duro sfogo per raccontare senza tanti filtri l'aggressione subita ieri sera, quando è sceso sotto casa per accompagnare il suo amico a quattro zampe a fare i bisogni. "Sono stato aggredito alle 20 sotto casa mia (per sfortuna del povero e sfigato ladro anziché portarmi via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia) mentre portavo il cane a fare i suoi bisogni", ha scritto in una storia. Poi subito un video in cui riprende il livido in testa e una foto che mostra la sua mano insanguinata.

"Non c’è sicurezza in questa giungla di città, ne succedono di tutti i colori tutti i giorni", ha proseguito l'atleta sardo. Parole, le sue, che si sommano a quelle già pronunciate da tanti vip che abitano a Milano e che, vittime della criminalità imperante, hanno usato la loro voce per far presente l'emergenza sicurezza in città. Bartolini è riuscito a difendersi, ma, ha giustamente commentato, qualcuno non sarebbe stato capace di fare altrettanto. "Se fosse successo a una signora o una ragazza indifesa, non so come sarebbe andata a finire, mi ritengo fortunato ad aver preso soltanto un pugno in fronte e sicuramente è stato più sfortunato il mio povero aggressore", ha aggiunto.