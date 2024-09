Luna Rossa vola in finale di Louis Vuitton Cup: battuta American Magic, sfida a Ineos Britannia

19 settembre 2024 a

a

a

Saranno Luna Rossa e Ineos Britannia a disputare la finale della Louis Vuitton Cup, in scena nel mare antistante Barcellona dal 26 settembre. L’imbarcazione italiana ha chiuso finalmente i conti con American Magic, aggiudicandosi l’ottava regata della sfida e mettendo fine alle serie per 5-3. Per Luna Rossa sarà la quinta finale nel torneo riservato agli sfidanti: il team vincitore affronterà poi, nella 37esima America's Cup, il defender, ovvero il Emirates New Zealand.

L'imbarcazione italiana si è imposta in passato fra gli sfidanti in due occasioni, nel 2000 e nel 2021 (quando si chiamava Prada Cup), perdendo poi in entrambe le occasioni nella Coppa America contro New Zealand. Altre due volte invece Luna Rossa è stata fermata in finale nella Vuitton Cup, arrendendosi sia nel 2007 che nel 2013, al solito, al cospetto dei Kiwi, vera e propria «bestia nera» dei velisti italiani. La barca, voluta dall’imprenditore Patrizio Bertelli nel 1997 e varata nel 1999, con Max Sirena skipper e direttore del team, tornerà dunque in azione nel mare catalano, dal 26 settembre, contro gli inglesi di Ineos Brittania.