Totò Schillaci, peggiorano le condizioni: ore delicate e difficili

Peggiorano le condizioni di Totò Schillaci. L’eroe di Italia ’90, ricoverato nel reparto di Pneumologia all’ospedale Civico di Palermo dalla sera dello scorso 7 settembre, è in condizioni critiche. Nei giorni scorsi si era registrato qualche incoraggiante miglioramento con la riduzione dell’ossigeno per respirare, ma nelle ultime ore - secondo quanto filtra da fonti sanitarie del complesso ospedaliero palermitano - la situazione sarebbe nuovamente tornata delicata e difficile. A mettere a rischio la salute del campione delle ’Notti magiche’ è stato un tumore al colon. Proprio la storia di Totò Schillaci ha acceso un riflettore sul tumore del colon che, è bene sottolinearlo, è una delle neoplasie più diffuse in Italia. Si stima che sia la terza neoplasia per incidenza dopo i tumori alla mammella e alla prostata. Non meraviglia che ogni anno in Italia si registrano circa 50mila nuove diagnosi, con una distribuzione di 27mila casi negli uomini e 23mila nelle donne.