Us Open, Sinner è stellare contro Draper: vola finale per fare la storia

Jannik Sinner sempre più nella storia del tennis: il 23enne di Sesto Pusteria diventa il primo italiano a raggiungere la finale degli Us Open di tennis, la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. Per l'azzurro è anche la seconda finale major in carriera dopo quella vinta in gennaio agli Australian Open contro Daniil Medvedev. In semifinale Sinner ha dovuto dare fondo a tutte le energie per piegare la resistenza dell'inglese Jach Draper, numero 25 Atp e alla sua prima semifinale Slam raggiunta per altro senza perdere un set. Sinner si è imposto con il punteggio di 7-5, 7-6 (3), 6-2. L'altoatesino ha fatto valere alla lunga il suo status di numero 1 del mondo, confermando la sua capacità di giocare alla grande i punti importanti e nei momenti decisivi. Draper ha invece pagato l'inesperienza, commettendo qualche errore di troppo nelle fasi cruciali del match. Una partita sofferta, giocata su pochi punti.

Nel primo set Sinner strappa una prima volta il servizio a Draper sul 3-3, ma si fa recuperare subito dopo. Decisivo però un altro break sul 5-5, che lo manda a servire e a chiudere il parziale sul 7-5. Grande equilibrio anche nel secondo set, ma sul 5-4 per Draper Sinner è costretto a chiamare un time-out medico per un problema ad un polso dopo una caduta. Per fortuna nulla di grave, l'azzurro si riprende e nel tie-break fa valere la sua maggior classe e abitudine a giocare certe partite: 7-6. Dopo quasi tre ore di gioco, il break decisivo. Sinner si porta avanti 4-2 contro un Draper che deve combattere i conati di vomito e sembra non avere più energie. L'azzurro va sul 5-2 con game vinto a zero e due ace consecutivi e poi chiude i giochi al primo match point. In questo 2024 da favola con già 5 trofei in bacheca (Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati), Sinner ha un bilancio di 54 vittorie contro 5 sconfitte.

In finale l'azzurro troverà Taylor Fritz, che ha battuto Frances Tiafoe per la settima volta in carriera (su otto incroci): 4-6 7-5 4-6 6-4 6-1 il punteggio che vale all'americano l'ultimo atto contro Sinner. Fritz è il primo statunitense a tornare in finale a Flushing Meadows dopo 18 anni: l'ultimo fu Roddick nel 2006.