Olimpiadi, Gianmarco Tamberi è volato a Parigi: "Scenderò in pedana al 100%"

Sullo stesso argomento: Tamberi rischia per le Olimpiadi? Cosa sono e come si curano i calcoli renali

05 agosto 2024 a

a

a

«Scenderò in pedana al 100%, qualsiasi cosa accada». Queste le parole del campione olimpico in carica nel salto in alto Gianmarco "Gimbo" Tamberi, appena sbarcato a Parigi. Il 32enne marchigiano è stato costretto a rinviare la sua partenza per la capitale francese a causa di un sospetto calcolo renale. Mercoledì mattina sarà impegnato nelle qualificazioni. «Come sto? Stavo meglio qualche giorno fa -aggiunge Tamberi-. Stamattina mi sono svegliato che avevo 38 di febbre, adesso con la cura farmacologica sembra che stia scendendo. Il rene non mi fa più male come due giorni fa, quando ho sentito una fitta veramente lancinante, anche se ho ancora un po' di fastidio. Speriamo bene. Ringrazio tutti quanti per il sostegno e l’affetto ricevuto sui social in questi giorni. È andato oltre le aspettative, farò di tutto per meritarmelo».

"Non sicuro": salta l'allenamento del triathlon nella Senna. Che succede

Il portabandiera dell’Italia, che ieri aveva allarmato tutti con la sua immagine in ospedale con quasi 39 di febbre e una colica renale, ha fatto di tutto per onorare l'impegno olimpico e la difesa della medaglia d'oro. Tantissimi i commenti di sostegno al campione olimpico del salto in alto. Tra questi, anche la premier Giorgia Meloni, che stamattina ha scritto a Gimbo: «Forza». Mentre la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli ha detto a Tameri: «Never give up (mai mollare, ndr)». La capitana delle Farfalle azzurre Alessia Maurelli ha espresso solidarietà all’atleta dell’Italia Team: «Terribili. Ti capisco ma abbi fede… ce la farai!». Anche la influencer Chiara Ferragni ha voluto esprimere sostegno all’olimpionico: «Forza» con tre cuori. Diversi anche gli artisti e i personaggi dello spettacolo che lo hanno incitato, da Fabio Rovazzi («Daje broder») ad Antonella clerici, Giusy Versace e il polistrumentista Saturnino.