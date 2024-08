Parigi 2024, Carini cambia rotta su Imane Khelif: “Spero che vincerai l'oro”

03 agosto 2024 a

«Ciao Imane, mi auguro che arriverai in finale e che vincerai le Olimpiadi». Si apre così il messaggio di Angela Carini inviato alla pugile algerina Imane Khelif attraverso Fanpage. La 25enne pugile campana al primo incontro delle Olimpiadi di Parigi si è ritirata perché i colpi che venivano inferti dall’atleta nordafricana «erano troppo forti». Khelif è un’atleta iperandrogina. «Avrò modo di vederla, io penso che in questa situazione io e lei non c’entriamo nulla - ha affermato la pugile italiana -. Tutte le parole che vengono dette contro di me, contro di lei, io e lei non centriamo nulla, noi siamo qui perché stiamo inseguendo un sogno, non siamo noi a giudicare, non siamo nessuno per giudicare, per giudicare me o Imane. Le persone che devono giudicare tutto questo ci sono e hanno le competenze per poterlo fare. Noi atleti, noi pugili in questo caso, facciamo il nostro compito che è combattere. E l’abbiamo fatto. A me è andata così, Imane ha vinto e va bene così».

Nel frattempo l'IBA (la federazione mondiale di boxe sospesa dal Cio dopo le indagini per corruzione) assegnerà a Carini il premio in denaro da 100mila euro «come se fosse una campionessa olimpica», come annunciato dal presidente Umar Kremlev, nonostante il ritiro dell'azzurra dopo soli 46 secondi nell'incontro contro la pugile algerina.