Parigi 2024, lo scontro Carini-Khelif conquista i social: la valanga di interventi

02 agosto 2024 a

a

a

Angela Carini ha abbandonato dopo 46 secondi il match contro Imane Khelif. “Mi sono fatta davvero male”, le parole dell’azzurra. L’atleta intersex era stata esclusa ai Mondiali ed è stata invece ammessa dal Cio per i Giochi olimpici di Parigi 2024. Secondo lo studio di Arcadia il match ha scatenato i social: “Un volume complessivo di oltre 13 milioni di interazioni che sarebbe inspiegabile per una gara di pugilato, pur se in una competizione olimpica, se non ci fosse stata - segnala l’analisi - la molteplicità di interventi che hanno politicizzato enormemente il dibattito”. In totale 1,3 milioni di menzioni per Carini, 1,6 per Khelif. L'engagement per l'italiana è di 5,4 milioni di interazioni, 7,8 milioni per l’algerina. “Il ring social prevale su tutto il resto”, dicono gli esperti di Arcadia su quanto successo nei social in merito al match di boxe, con messaggi di diverse personalità della politica e di big del mondo, come Elon Musk.