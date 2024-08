Olimpiadi, delirio azzurro: Bellandi nel judo e De Gennaro canoa slalom, due ori in pochi minuti

01 agosto 2024 a

Tutto nel giro di pochi minuti: dal judo e dalla canoa arrivano altre due medaglie d'oro per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Impresa di Giovanni De Gennaro nel K1 slalom: l’azzurro ha conquistato il quarto oro dell’Italia a Parigi 2024, quattordicesima medaglia in totale. Ha preceduto il francese Titouan Castryck e lo spagnolo Pau Echaniz sulle rapide di Vaires-sur-Marne. Il canoista bresciano, ottavo dopo la semifinale, con una discesa perfetta, ha trionfato con 88.22 punti. L’Italia in questa gara, introdotta dall’edizione di Monaco ’72, era già salita due volte sul tetto dell’Olimpo, nel 1992 con Pierpaolo Ferrazzi e nel 2012 con Daniele Molmenti. In mezzo anche un bronzo per Ferrazzi a Sydney 2000.

Pochi minuti dopo la gioia è esplosa sul tatami di Parigi. Nel torneo di judo Alice Bellandi ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -78 kg, la quinta del metallo più prezioso per l'Italia. Nella finale l’azzurra, che ha finito il match sanguinante al labbro, ha battuto l’israeliana Inbar Lanir che è stata sanzionato con tre shido. Una finale dominata fin dai primi minuti che regala la prima medaglia alla squadra azzurra di judo. Si tratta della seconda medaglia d’oro al femminile (la quinta assoluta) ai Giochi dopo quella conquistata da Giulia Quintavalle a Pechino 2008.

E stasera si sogna ancora con la finale del fioretto femminile a squadre con l'Italia che sfida gli Stati Uniti per l'oro.