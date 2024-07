Tennis, Sinner guarito dalla tonsillite. Confermata la presenza al torneo di Montreal

30 luglio 2024 a

Jannik Sinner è guarito dalla tonsillite e sarà in campo in Canada, a Montreal. La conferma arriva dall’organizzazione del torneo, una competizione programmata per l’avvicinamento agli Us Open del 26 agosto. «Tennis Canada ha annunciato le prime teste di serie per il National Bank Open 2024 presentato da Rogers (NBO) a Toronto e Montreal. Nel WTA Tour, la polacca Iga Swiatek è la testa di serie del campo di Toronto come testa di serie n. 1, detenendo il primo posto nella classifica WTA dall’inizio dell’anno solare. Per quanto riguarda gli uomini, il numero 1 al mondo Jannik Sinner dall’Italia entrerà a Montreal come giocatore con la testa di serie più alta». Anche il suo coach Darren Cahill è in partenza: ha pubblicato sui suoi social una foto che lo ritrae appoggiato al borsone nella hall di un aeroporto. Sinner aveva colto tutti di sorpresa annunciando, a pochi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici, il forfait per il torneo di Parigi 2024. Dopo tante speculazioni sulla sua salute ora il tennista azzurro è pronto a tornare in campo.