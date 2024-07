Calciomercato Roma, Dahl è il terzo acquisto per De Rossi. Quando sbarcherà in Italia

Filippo Biafora 24 luglio 2024 a

Samuel Dahl è un nuovo giocatore della Roma. In attesa delle visite mediche e della successiva firma sul contratto, il club giallorosso ha sistemato gli ultimi piccoli dettagli di un accordo già trovato - e anticipato da Il Tempo - nella giornata di lunedì, dopo che nel weekend da Trigoria avevano preannunciato al Djurgården una nuova offerta per il classe 2003. Per avere il terzino sinistro, che andrà a fare la riserva di Angeliño e occuperà la casella lasciata vuota dall'addio di Leonardo Spinazzola (la Roma non gli ha offerto alcun rinnovo per ringiovanire la rosa), i Friedkin sborseranno 4,5 milioni di euro, a cui aggiungere bonus per 1,5 milioni totali e un 10% della futura rivendita che resta al club svedese: si tratta del trasferimento di un difensore più caro della storia dell'Allsvenskan. Dahl, per cui il ds Ghisolfi ha dovuto fare tre offerte per vincere le resistenze della controparte, domani giocherà l'andata del secondo turno di qualificazione di Conference League e poi venerdì volerà verso l'Italia per espletare tutte le pratiche propedeutiche alla firma sul contratto quinquennale che lo legherà alla società romanista. Il ventunenne sarà subito a disposizione di Daniele De Rossi: in Svezia la stagione è in pieno svolgimento.