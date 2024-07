Wimbledon, Jasmine Paolini nella storia: la prima italiana in finale

11 luglio 2024 a

Jasmine Paolini conquista la finale a Wimbledon battendo in tre set la croata Donna Vekic e diventando la prima italiana di sempre in finale sull’erba londinese. Ci è voluto il tiebreak per decretare la prima finalista nel singolare femminile sui campi dell’All England Club. La 28enne toscana, numero 7 del mondo e settima favorita del seeding, ha sconfitto in semifinale Donna Vekic, numero 37 al mondo con il punteggio di 2-6 6-4 7-6(8) centrando la seconda finale Slam consecutiva dopo quella persa al Roland Garros per mano di Iga Swiatek, prima italiana di sempre a giocare due finali Slam consecutive.

Sabato 13 luglio Jasmine Paolini affronterà la vincente della sfida tra la kazaka Elena Rybakina e la ceca Barbora Krejcikova, rispettivamente teste di serie numero 4 e 31, che si sfideranno nella seconda semifinale femminile.