Calciomercato, Ciro Immobile lascia la Lazio: trovato l'accordo con il Besiktas

Un’altra grande storia d’amore è destinata a finire in casa Lazio. Dopo Milinkovic, Luis Alberto e Felipe Anderson, tre senatori del gruppo, stavolta è il capitano ad avere la valigia pronta: Ciro Immobile sarà presto un nuovo calciatore del Besiktas. Da giorni il club turco ha manifestato il suo interesse per il centravanti laziale e, complici anche le ultime due stagione in cui il bomber non è stato protagonista come invece è sempre accaduto da quando è approdato a Roma, la svolta sembra essere ormai vicina.

“Se dovesse arrivare un'offerta la società ne prenderà atto", le parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, sulla possibile partenza di Immobile, rivelate durante la presentazione di Tijjani Noslin di questo pomeriggio. E dopo i contatti dei giorni scorsi ora sembrerebbe tutto fatto: le due società hanno trovato l'accordo, con il club turco che darà ai capitolini tre milioni di euro per il cartellino del giocatore.

L’attaccante partenopeo firmerà un biennale da 12 milioni di euro netti complessivi più opzione per un’ulteriore stagione. La Lazio ripartirà dai giovani e il suo capitano ripartirà quindi da Istanbul.