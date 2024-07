Calcio femminile, si è spento il tecnico Fabio Melillo

Stroncato da una malattia a 58 anni.. Aveva vinto tre scudetti con la primavera femminile della Res e della Roma

Si è spento prematuramente a soli 58 anni Fabio Melillo, allenatore della Terana Women e uno dei massimi esperti di calcio femminile. Nonostante la malattia ne avesse da tempo limitato l'attività, Melillo - che prima di approdare al club umbro, con cui ha sfiorato la promozione in Serie A, era stato artefice di tre scudetti Primavera sulla panchina della Res Roma (la sua creatura) e altrettanti su quella della Roma - ha continuato a seguire da vicino la sua squadra, con la passione e la tenacia che lo aveva da sempre contraddistinto.. Parole di cordoglio da tutto il mondo del calcio femminile che da oggi è più povero senza l'umanità e la competenza di Melillo, scopritore di tanti talenti. Messaggi cordoglio dai suoi club, Ternana, Res e As Roma ma anche dalla lazio. Proprio in occasione dell'ultima partita contro la sua Ternana (il 5 maggio scorso) tutto il pubblico del Fersini, l'impianto biancoceleeste, gli aveva rivolto un lungo applauso essendo a conoscenza del grave problema di salute con cui stava combattendo.

"Fabio Melillo è stato uno dei primi a credere nel movimento calcistico femminile italiano - dichiara il presidente della Figc, Gabriele Gravina -. Il suo straordinario palmares a livello giovanile è la testimonianza di un lavoro eccezionale, come eccezionale è stata soprattutto la dimostrazione di amore per il suo lavoro data alla squadra e a tutti noi nel voler portare a termine la stagione nonostante le complicazioni dovute al suo stato di salute. Tutto il calcio italiano si stringe attorno alla famiglia di Fabio e alla Ternana Women".. "Oggi tutto il calcio femminile italiano è triste. La scomparsa di Fabio Melillo ci addolora profondamente - le parole della presidente della Divisione Serie B Femminile, Laura Tinari -. Di Fabio, in questi anni, ho potuto apprezzare le sue capacità tecniche e di gestione della squadra e le sue qualità umane e morali. Scegliendo di continuare a lottare in campo al fianco della squadra ha dato a tutto il calcio italiano uno straordinario insegnamento di cui fare tesoro. Alla famiglia e a tutta la Ternana Women vanno le mie condoglianze e quelle della Divisione". Da poche ore è aperta la camera ardente sarà aperta

in via Gonzaga 39 Terni mentre il funerale laico di svolgerà lunedì alle 10.30 a Tor Bella Monaca al campo della Res.