24 Ore di Le Mans, la Ferrari fa il bis: secondo successo di fila

La Ferrari vince la 24 Ore di Le Mans 2024 bissando il trionfo dello scorso anno. Un anno dopo aver vinto l’edizione del centenario, la scuderia di Maranello ottiene un nuovo successo alla 24 Ore di Le Mans 2024, la gara endurance più famosa e blasonata al mondo.

La Ferrari 499P numero 50 che si è aggiudicata la gara di durata di che si svolge annualmente al Circuit de la Sarthe, ha visto al volante il trio Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco e Miguel Molina. La gara è stata contrassegnata da una pioggia battente, con oltre sei ore di gara con la safety car in pista. Nel corso delle ventiquattro ore la Ferrari vincente ha compiuto 311 giri e 4.238 chilometri. La rossa è arrivata al traguardo con 14 secondi di vantaggio sulla Toyota numero 7, terzo posto conquistato sempre dal Cavallino con la vettura numero 51, quella dei campioni in carica Antonio Giovinazzi, James Calado e Alessandro Pier Guidi. Un dominio rosso nella storica gara, con addirittura due vetture dell’azienda di Maranello sul podio nella corsa in Francia.