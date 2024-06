Euro 2024, buona la prima per l'Italia: Bastoni e Barella ribaltano l'Albania

15 giugno 2024 a

Buona la prima per gli azzurri guidati dal ct Luciano Spalletti che nel debutto agli Europei di calcio, dopo un inizio choc, escono vincitori dalla gara con l'Albania. L'Italia infatti vince 2-1 in rimonta nel match valido per la prima giornata del Gruppo B di Euro 2024, in corso in Germania.

Succede tutto nel primo tempo: inizio traumatico per gli azzurri, che vanno sotto dopo appena 23 secondi a causa di una rimessa sbagliata di Dimarco che serve Bajrami che non sbaglia davanti a Donnarumma. Immediata la reazione della squadra di Spalletti, che pareggia i conti all'11' con un colpo di testa di Bastoni e ribalta la partita con un tiro al volo da fuori area di Barella al 16'. Nella ripresa il risultato non cambia più, l'Italia aggancia così la Spagna in vetta al girone con 3 punti. L'Albania resta invece ferma a zero, come la Croazia. Prossimo impegno degli azzurri giovedì 20 giugno alle 21 proprio contro la Spagna.