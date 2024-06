Tennis, Jannik Sinner è il nuovo numero al mondo. Djokovic si ritira dal Roland Garros

04 giugno 2024 a

Jannik Sinner è il nuovo numero 1 al mondo nella classifica Atp. L'atleta è il primo italiano nella storia del tennis a raggiungere il traguardo, diventato matematico a seguito dell'annuncio del ritiro di Novak Djokovic dal Roland Garros. Ieri il serbo aveva mantenuto il ranking a fatica, battendo Francisco Cerundolo anche con un dolore a un ginocchio che l’ha costretto a richiedere più volte l’intervento del fisioterapista (e ora al ritiro): dopo essere andato in svantaggio 2 set a 1 e un break sotto il risultato finale è 6-1; 5-7; 3-6; 7-5; 6-3. Djokovic è stato numero uno per 428 settimane. Nel momento dell'annuncio del ritiro Sinner era in campo per il suo quarto di finale contro Grigor Dimitrov, con l’azzurro che conduceva due set a zero. E qualche minuto dopo ha vinto anche nel terzo set, coronando il traguardo con l’accesso alle semifinali a Parigi. L’ufficialità per il tennista azzurro arriverà lunedì con l’uscita del ranking Atp, ma i conti sono già fatti, indipendentemente da come andrà il prosieguo del torneo. Sinner entra nella storia dello sport italiano a 22 anni.